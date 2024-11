Gardini | ' Dalle Coop 19 miliardi per green e sostenibilità'

Quotidiano.net - Gardini: 'Dalle Coop 1,9 miliardi per green e sostenibilità'

"Leerative investono in, economia circolare e risparmio energetico. Solo Conserve Italia ha investito 25 milioni di euro nei concentratori con un risparmio superiore al 45%": lo mette in evidenza il presidente di Conferative, Mauriziointervenendo a Powerful Day, assemblea annuale di Power Energia, società di sistema di Conferative attiva nella produzione di energia da fonte rinnovabile.ha ricordato: "Ammontano a 1,9di euro gli investimentidelle nostreerative mettendo a segno un +26,6% rispetto all'anno precedente. Alti i costi della burocrazia, 360 milioni. Un sistema più snello agevolerebbe di sicuro gli investimenti". "Sarà necessario orientarsi sempre più verso le fonti rinnovabili per rispondere ai bisogni energetici - sottolinea Alberto Cazzulani presidente di Power Energia - senza compromettere l'ambiente e con modalità più sostenibili.