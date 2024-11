Anteprima24.it - Forum dei Giovani, in Commissione il presidente regionale Caruso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Prosegue spedito l’iter comunale per la costituzione deldi Avellino. Questa mattina, nel corso della SettimaPoliticheli, presieduta da Giovanna Vecchione, è stato audito ildeldella Regione Campania, Giuseppe. L’organismo consiliare ha preso atto delle principali linee guida previste dal Kitper l’aggiornamento del regolamento del, ai sensi della leggenumero 26 del 2016: età compresa tra i 16 e i 34 anni, partecipazione attiva riservata ai residenti, modalità elettiva per la scelta dei componenti del.”In un clima di collaborazione istituzionale e con il supporto delle opposizioni, è stato stabilito di procedere speditamente all’aggiornamento del regolamento cittadino, che risale al 2011, per sottoporre il documento al Consiglio comunale, che dovrà approvarlo.