Fortitudo coach Attilio Caja commenta il suo ritorno | Era impossibile per me dire di no

Bologna, 20 novembre 2024 – “La società mi ha dato grande disponibilità. I tifosi sono incredibili, i ragazzi disponibili e io anche: abbiamo tutte le condizioni per fare bene e sono certo lo faremo. Dobbiamo avere un briciolo di fortuna”. Nella stessa Sala Blu all’interno della storica sede della Furla di via San Felice, che 824 giorni fa aveva accolto per la prima volta, è la grande soireé del tanto atteso, quanto necessario,in sella del tecnico pavese. Così, nei frenetici giorni che hanno portato all’andata e aldel presidente Stefano Tedeschi e all’uscita diDe v is Cagnardi (4-7 il suo bilancio stagionale; 6-7 con la vittoria della Supercoppa),torna a sedere sulla stessa panchina lasciata a giugno al termine di una cavalcata al sapor di serie A (la Effe sfiorò l’A1 perdendo in finale con Trapani 3-1) e non senza qualche residuo polemico e legale fra lui e società.