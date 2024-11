.com - Fibra Tim: zero costi di attivazione se passi entro il 23 novembre

Leggi su .com

Le promozioniTIM di2024 sono l’occasione perfetta per portare laultraveloce direttamente nella tua abitazione, con un risparmio di 39,90€ sull’per chi aderisce onlineil 23TimPassa a ho: 150 GB e tutto senza limiti a 6,99€Tim senzadiHai tempo fino al 23per attivare gratisTim con chiamate e navigazione senza limiti e se sei clienti mobile di Tim hai uno sconto sul costo mensile.Grazie alla tecnologia all’avanguardia,TIM offre fino a 2,5 Gbps di velocità per garantire:Streaming senza interruzioniGaming online fluidoSmart working efficiente e stabileDettaglio delle offerte TIMTIM propone diverse opzioni per le connessioni Internet di rete fissa, adatte a soddisfare ogni esigenza.