Famiglie in crisi, servono badanti. Un'eccezionale opportunità di lavoro

Una recente ricerca di Assindatcolf-Idos sostiene che leitaliane, nel 2025, avranno bisogno del supporto di circa due milioni e 288mila unità di personale domestico per soddisfare il proprio fabbisogno di assistenza. Numeri che conteggiano non solo i nuclei con lavoratori già in regola, ma anche i datori di chi lavora senza contratto. Di questi, due su tre saranno stranieri (1 milione 524mila lavoratori) e 764mila saranno invece nostri connazionali: "Credo -spiega Renata Vrenna, direttrice di Demetra Care- che si debba urgentemente colmare questo preoccupante gap. Da qui, un appello agli uomini e, soprattutto, alle donne italiane: si tratta di un'occupazione in forte ascesa, con una retribuzione che può arrivare anche a 1500 euro al mese e, come tale, va considerata. Un'da non scartare solo per ragioni, diciamo così, culturali.