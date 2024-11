Entro il 2028 mancheranno 13 milioni di lavoratori più formazione in Paesi terzi

Quifinanza.it - Entro il 2028 mancheranno 1,3 milioni di lavoratori, più formazione in Paesi terzi

L’Italia sta entrando in una fase critica caratterizzata da un profondo inverno demografico e dalla crescente domanda di competenze legate alle transizioni digitali e ambientali. Secondo i dati del CStudi di Confindustria,ilil Paese potrebbe trovarsi con un deficit occupazionale di 1,3di. Per affrontare questa sfida, Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale italiano, propone un piano basato sullamirata e sull’inserimento diprovenienti da, accompagnati da percorsi di qualificazione specifici.Serve(anche di stranieri) per colmare il vuotoFondimpresa, sostenuta da Confindustria e dalle principali sigle sindacali italiane, ha delineato un approccio innovativo per ridurre il deficit di competenze e garantire un sistema occupazionale più stabile.