Ilrestodelcarlino.it - Dragoni, su il sipario: Benvenuti è Falstaff

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parte oggi alle 21 al Teatrodi Meldola la stagione di prosa promossa dal Comune, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Ministero della cultura e curata da Accademia Perduta/Romagna Teatri, con Alessandronella commedia ‘a Windsor’, pièce liberamente tratta da ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare, adattata e diretta da Ugo Chiti. In scena insieme al celebre attore: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti. Con questo spettacolo si rinnova la collaborazione tra Ugo Chiti, Alessandroe gli attori di Arca Azzurra per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi del grande Bardo,. "Chiti, autore e regista, tratteggia un profilo perfetto per Alessandro– precisano i curatori – attingendo soprattutto alla figura farsesca che emerge da ’Le allegre comari di Windsor’, ma con precisi riferimenti ai drammi storici Enrico IV e Enrico V.