Come difendere gli anziani dalle truffe

Bologna, 19 novembre 2024 – Lenei confronti di persone avanti nell'età sono troppo frequenti. Continuamente la cronaca riporta episodi di questo genere. Nei giorni scorsi scorsi mi pare di aver letto che c'è stata un'impennata di questo fenomeno in Appennino e soprattuttoparti di Marzabotto. Cosa può fare la società nel suo complesso peri soggetti più soli e fragili? Non possiamo abbandonare le persone anziane in balia dei delinquenti. Annamaria Lorenzi Risponde Beppe Boni Non c'è un' impennata dei raggiri ai danni degli, nel senso che purtroppo sono una costante drammatica. Ci sono bande specializzate che battono zona per zona la città e la provincia, mettono a segno i colpi e poi cambiano terreno "di lavoro". Lo scudo di difesa deve partire anchefamiglie cercando di educare nei limiti del possibile i congiunti che vivono soli o che passano parte della giornata in solitudine a non dare confidenza agli sconosciuti, a non rispondere a richieste di denaro al telefono, a non recarsi in banca a prelevare contante se non dopo avere avvisato figli o nipoti.