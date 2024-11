Ilrestodelcarlino.it - Clamoroso a Bologna, la Fortitudo richiama Caja

. La, dopo l’esonero di Devis Cagnardi seguito alla sconfitta di Cividale, la quarta di fila,Attilio(foto). Una grande rivincita per l’"Artiglio" che dopo la rottura di fine campionato era addirittura in causa con il club felsineo; ma tutti i dissapori sono stati messi da parte, consapevoli che il suo nome era quello più gradito alla piazza, oltre che la più naturale prosecuzione del lavoro svolto la scorsa stagione e culminato nella finale (persa) contro Trapani. Una piazza in subbuglio, quella bolognese, dove torna il sergente di ferro per cercare di rimettere ordine. La situazione è comunque complicata, con Pietro Aradori ancora fermo ai box e il grave infortunio di Gherardo Sabbatini (rottura dei legamenti crociati) che in pratica ha già chiuso la sua stagione.