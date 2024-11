Liberoquotidiano.it - Casa Maxence: l'esperienza immersiva dove arte, bellezza e lusso si incontrano

Leggi su Liberoquotidiano.it

non è solo un luogo, è un', architettura e ospitalità si fondono in un unicum senza paragoni. Situata nel cuore del quartiere di Sarrià a Barcellona, in Carrer de Pomaret, questa residenza modernista del 1905 cattura l'essenza dell'Art Nouveau catalano, rendendo omaggio ai maestri del passato come Gaudì, Puig, Domenech i Cadafalch e Sagnier. Didier Guillon, presidente del Gruppo Valmont, ha trasformato questo affascinante edificio in un tempio dedicato al, all'eleganza e all', facendo dellaun vero e proprio stile di vita. Varcare la soglia disignifica intraprendere un viaggio nell'anima artistica di Barcellona: i colori pastello della facciata, i rilievi intricati che richiamano un mondo bucolico, le maschere luminose che scendono come una cascata dal soffitto, tutto invita a lasciarsi andare alla scoperta di sé stessi, nascosti dietro la maschera che la vita quotidiana ci impone.