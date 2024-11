Metropolitanmagazine.it - Carla Crocivera e Valeria Donati, chi sono le ex mogli di Giancarlo Magalli: “Un trauma, tradito con uno psicologo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha due ex; ha dunque compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio. La prima consorte è stata, negli anni sessanta/settanta; relazione dalla quale è nata la sua prima figlia Manuela. Il secondo matrimonio, con, è stato invece decisamente più longevo; 22 anni conditi dalla nascita della seconda figlia, Michela.Lanon era una donna di spettacolo e l’unione conè stata suggellata dalla nascita della prima figlia. Successivamente il conduttore si è innamorato e sposato con. I due siincontrati per la prima volta nel 1986 e solo due anni dopodiventati marito eeLa prima delle exdi, chi eraIl matrimonio con la prima delle exdi– può essere invece definito ‘giovanile’.