Bdm lancia il Mutuo Green | fino a 30 milioni per acquistare o ristrutturare casa

Bdm Banca (Gruppo Mediocredito Centrale), nuovo prodotto pensato per chi è in procinto dio costruire.L’offerta, validaal 31 marzo 2025 con un plafond massimo di 30, è riservata per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o superiore, oppure per chi ne vuoleuno al fine di migliorarne la resa energetica di almeno due classi, con ottenimento della B o superiori.Accedendo al, che prevede una durataa un massimo di 30 anni, sarà possibile scegliere tra tasso fisso o variabile e beneficiare di spread competitivi. L’offerta, infatti, prevede un tasso calcolato partendo dal parametro di riferimento (IRS o Euribor) aggiungendo lo spread dello 0,40%.Nel caso di acquisto o ristrutturazione della prima, è possibile richiedere, in presenza dei requisiti necessari, la garanzia prevista dal fondo primaConsap.