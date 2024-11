Thesocialpost.it - Ballando, il videomessaggio di Anastasia Kuzmina dopo la caduta in diretta: “Legamento lesionato”

Leggi su Thesocialpost.it

, ballerina dicon le Stelle e partner di Francesco Paolantoni, si è infortunata alla caviglia durante ladi sabato 16 novembre. Unaimprovvisa durante la performance ha causato il problema, che ha preoccupato pubblico e fan.Leggi anche: Luciana Littizzetto, la gaffe intv: “È morto? Non lo sapevo”. Fazio imbarazzatoNelle ultime oreha aggiornato sulle sue condizioni con un video sui social. “Non ho fratture, non ho nulla di rotto. Ho un, ma non è grave. Non posso poggiare il piede per qualche giorno. Verso la fine della settimana ci proverò. Io credo molto nel mio corpo e spero di riuscire a ballare sabato con Franci”, ha detto la ballerina, sorretta da stampelle accanto al comico.Paolantoni ha rincuoratoe ha chiarito che non intende trovare una sostituta.