Donnapop.it - Ballando con le Stelle, come sta Anastasia Kuzmina dopo l’incidente di sabato scorso? Tornerà in pista?

Leggi su Donnapop.it

ha avuto un incidente acon le, masta oggi? A quanto pare, nonostante tutto, riuscirà a tornare ininsieme a Francesco Paolantoni!Durante la puntata in diretta del 16 novembreè caduta mentre si esibiva insieme al suo partner nella trasmissione di Milly Carlucci.quanto accaduto, ovviamente, la ballerina è stata subito soccorsa dal fisioterache siè occupato di verificare in che stato fosse la sua caviglia.Su Instagramha scritto quanto segue: “Nel momento in cui è successo non mi sono resa conto di nulla, solo davanti alla giuria ho sentito un dolore lancinante e mi sono spaventata perché non riuscivo a poggiare il peso sul piede”. Per fortuna, la ballerina non ha riportato fratture.sta?Sempre su Instagram, circa il suo stato di salute,ha detto: “La buona notizia è che non ci sono fratture.