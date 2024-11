Gaeta.it - Allerta gialla nel Lazio: previste condizioni meteo avverse per il 20 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regioneha diramato unper maltempo, che entrerà in vigore dalle prime ore di mercoledì 20e rimarrà attiva per 24 ore. Questa situazione, caratterizzata darologiche difficili, richiederà cautela da parte della popone, specialmente in considerazione dei venti intensi e delle possibili precipitazioni.Venti forti e mareggiate lungo la costaSecondo le previsionirologiche, si prevedono venti di burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con rinforzi che potrebbero raggiungere la burrasca forte nelle aree più esposte. Questi venti intensi rappresentano un rischio per la sicurezza, specialmente in prossimità della costa, dove si registreranno forti mareggiate.