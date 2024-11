Alla guida ubriaco passa con il rosso e si dà alla fuga | inseguimento per le strade di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – Erano le 10.30 circa di domenica mattina, quando due motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale diCapitale, percorrendo Via Appia Nuova, direzione centro, hanno scorto un’autovettura che procedeva ad una svolta,ndo con semaforo a luce rossa, all’altezza di via Acerenza.Gli agenti si sono messi subito all’del veicolo, ma nonostante i ripetuti alt intimati al conducente, un cittadino albanese di 21 anni, lo stesso ha proseguito la marcia in direzione del Grande Raccordo Anulare. Solo graziedeterminazione degli operanti che, oltre ad aver raggiunto l’auto, sono riusciti ad impedire al conducente ulteriori tentativi di, è stato possibile bloccarlo definitivamente, nonostante il ragazzo abbia aggredito gli agenti, colpendoli più volte.