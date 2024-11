Panorama.it - Affitti brevi e obbligo del Codice Identificativo Nazionale: solo 1 proprietario su 5 è pronto

Keybox sì keybox no.sì,no. Mentre i due fronti in Italia e in tutta Europa discutono, la certezza è l’arrivo del CIN, il, obbligatorio per gli immobili destinati all’affitto a breve, dal 1 gennaio 2025 nel nostro paese. Eppure, a poco più di un mese dall’entrata in vigore della nuova norma,su 5 è(indagine Facile.it).L’del CIN prevede che ilvenga esposto negli annunci pubblicitari e all’esterno dell’immobile. Chi non rispetterà le disposizioni sarà soggetto a sanzioni severe: multe che vanno dagli 800 agli 8mila euro per il mancato possesso dele dai 500 ai 5mila euro per la mancata esposizione. Oltre al CIN, la normativa richiede anche l’installazione di dispositivi di sicurezza, come rilevatori di fumo, monossido di carbonio ed estintori, per garantire un soggiorno sicuro agli ospiti.