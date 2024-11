Tpi.it - A che ora inizia Libera: l’orario d’inizio della serie

Leggi su Tpi.it

A che ora. Durata, quando finisceA che ora, la nuovadi Rai 1 con protagonista Lunetta Savino, in onda dal 19 novembre 2024? Lava in onda in quattro puntate in prima serata dalle ore 21.30, in prima visione, subito dopo Affari tuoi. La durata è di circa due ore a episodio, fino alle 23.30. Appuntamento ogni martedì. L’ultima puntata è prevista per il 10 dicembre.TramaLaè ambientata a Trieste. Una città che ben rappresenta la dualità in cui si dibatte la protagonista dal momento in cui si mette sulle tracce dell’uomo che ritiene colpevolemorte di sua figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima, e si scopre disposta a collaborare con un pregiudicato pur di scoprire la verità.porta avanti una doppia vita, per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote, e si consegna al paradosso di dividersi tra un’indagine che la spinge ad agire ai limitilegge e il suo essere una magistrata incorruttibile.