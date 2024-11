Zonawrestling.net - WWE: Tutte le top stars confermate per la premiere di Raw su Netflix

Il 6 Gennaio 2025 sarà una data storica per la WWE, il loro show più longevo Monday Night Raw verrà trasmesso dal colosso delle piattaforme streaming.La puntata in questione si terrà all’Intuit Dome di Los Angeles e prevede di essere indimenticabile, soprattutto dal punto di vista delle personalità coinvolte.Tutti i big names confermatiSi parte da John Cena, il bostoniano che si appresta a chiudere la carriera proprio nel 2025, non poteva non presenziare ad una puntata di questo calibro.Ci sarà anche l’attuale Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, diventato ormai l’uomo copertina della WWE, capace di avere il supporto della folla come pochi al giorno d’oggi.E parlando di uomini copertina non rimarrà fuori neanche il Tribal Chief Roman Reigns, colui che si è portato sulle spalle la compagnia negli ultimi 5 anni.