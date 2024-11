Lapresse.it - Violenza contro le donne, Valditara: “Aumento abusi legato anche a immigrazione illegale”

Leggi su Lapresse.it

Polemiche per le dichiarazioni di Giuseppe, intervenuto con un videomessaggio in occasione della presentazione alla Camera della Fondazione Giulia Cecchettin. “Abbiamo due strade: una concreta, ispirata ai valori costituzionali, e una ideologica. Di solito i percorsi ideologici non mirano mai a risolvere i problemi ma affermare una personale visione del mondo. La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottandoil patriarcato. Il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sull’eguaglianza”, ha detto il ministro dell’Istruzione. “Occorre non far finta di non vedere che l’incremento dei fenomeni disessuale èa forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una“, ha aggiunto