Lanazione.it - “Un furto da professionisti. Hanno cenato nel locale e studiato”: colpo nel noto ristorante, parla il gestore

Torre del Lago, 17 novembre 2024 – Bottiglie di champagne, vini pregiati come Ornellaia, Sassicaia, Masseto, Solaia e Romanée-Conti. Oltre a danni agli infissi e ilcompletamente a soqquadro. È stata l’ennesima notte da incubo della stagione invernale per il rinomatoBasilico Fresco alla rotonda sulla Marina di Torre del Lago, derubato a notte fonda, nel buio, da ladri, indubbiamente, checolpito asicuro: probabilmente avevano già preso le misure ale alla cantina per fare unrapido e cospicuo. “Sicuramente sono venuti a mangiare etutto a tavolino – commenta Giacomo Pezzini (nella foto), anni fa famoso per il suo “Pescatore” e ora socio del Basilico – epreparato ilad hoc. Purtroppo durante l’autunno e l’inverno, quando di notte la Marina è poco frequentata perché diversi locali sono chiusi, queste cose sono accadono spesso.