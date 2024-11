Lanazione.it - Trionfo Pramac, impresa storica. “Casole e la Toscana in cima al mondo”

d’Elsa, 18 novembre 2024 –è l’emblema, l’archetipo, l’esempio e il simbolo di un’sportiva: dad’Elsa al tetto deldella MotoGp con Martin. Laè stata fondata nel 1966 da Mario Campinoti. L’azienda, nonostante l’espansione a livello mondiale, ha sempre tenuto nel senese il primo quartiere generale. “Grande orgoglio e soddisfazione da parte di tutta la nostra comunità – afferma il sindaco diAndrea Pieragnoli –. È veramente una grande giornata di storia non solo per il nostro territorio, ma anche per un’azienda simbolo di. Siamo veramente felici ed abbiamo condiviso questa vittoria proprio qui in azienda”. Hanno, infatti, festeggiato tutti insieme, dipendenti e familiari. Erano circa 400. Davanti a un maxischermo messo in azienda per l’occasione e che occasione, brindando a un risultato storico.