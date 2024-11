Ilrestodelcarlino.it - Strade pericolose: "Qui mancano i marciapiedi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I residenti di Piattoni a Castel di Lama puntano il dito contro i pirati della strada: "Qui – commentano – le auto sfrecciano come missili. Leper alcune persone sono circuiti di rally". Sono un fiume in piena i residenti, che pongono l’accento non solo contro alcuni automobilisti, ma anche contro i motociclisti. "Alcune moto, non solo di notte, ma anche nel primo pomeriggio, sembrano dei missili, abbiamo – prosegue una signora di Piattoni – le case in via Roma, che si affacciano sulla provinciale, quando li sento arrivare mi si chiude il cuore, ho sempre paura che possano scaraventarsi contro qualcosa o qualcuno. Per non parlare di notte, quando lanciano i motori a tutta birra, eppure questa strada, da Piattoni a Chiarini, sprovvista di, è transitata da tante persone, che a piedi raggiungono le due frazioni.