Settore moda cala ancora la produzione | si riunisce il tavolo della Regione

FIRENZE – Il periodo di crisi dell’industria delnon si ferma e il rapportoBanca d’Italia sulle economie regionali, pubblicato nei giorni scorsi, riporta cifre ulteriormente preoccupanti sull’andamento di unstrategico per il made in Italy e per la nostra.Nel 2024 “la flessione dell’attività industriale si è intensificata” specialmente per le imprese più piccole e nel compartocon una forte frenata anche negli investimenti.Secondo le stime dell’Irpet, inoltre, laindustriale è scesa del 4,9% nel primo trimestre del 2024 e del 3,8% nel secondo trimestre.Nei primi 9 mesi dell’anno le ore autorizzate di Cig e dei Fondi di solidarietà sono aumentate del 214% nelladi pelli, cuoio e calzature, del 159% nell’abbigliamento e del 177% nel tessile.