Gaeta.it - Roma ospita una conferenza su legalità e giustizia: un dibattito essenziale per il presente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 20 ottobre,è stata teatro di unasu, un evento fondamentale promosso dalla SSML Scuola Superiore di Mediazione Linguistica/Istituto di Grado Universitario San Domenico, in collaborazione con ImolaOggi.it. Questa iniziativa ha messo in luce questioni cruciali per la società moderna, stimolando una riflessione profonda su temi di rilevanza sociale e giuridica. Lasegna l’inizio di un ciclo di interventi intitolati “Stati Generali“, con l’intento di analizzare sistematicamente temi complessi e importanti.L’evento e i relatoriLaha avuto inizio con i saluti di benvenuto della prof.ssa Adriana Bisirri, Rettrice dell’Università San Domenico, che ha aperto ilcon un discorso di grande spessore.