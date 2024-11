Probabili formazioni Lazio-Bologna | tredicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 24 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo la sosta, entrambe le squadre cercano conferme. Laha 25 punti, come Inter, Fiorentina e Atalanta. Uno in meno del Napoli capolista. Ilne ha 18, come il Milan, e una partita in meno proprio contro i rossoneri da recuperare. Quello dell’Olimpico è uno scontro diretto nei piani alti. E il gruppo di Vincenzo Italiano viene proprio dalla vittoria sulla Roma nella Capitale. Sportface.it vi offrirà approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Vincenzo Italiano.– Dia potrebbe rimanere a riposo. Castellanos guida l’attacco con Pedro e Zaccagni nel tridente.