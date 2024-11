Game-experience.it - Pokémon Oro e Argento, i Pokémon Center celebrano il 25° anniversario con tanti oggetti esclusivi

giapponesi hanno rivelato di essere al lavoro per celebrare come si deve il 25°diOro e, in programma il 21 Novembre, così da festeggiare due dei capitoli già amati di sempre dai fan delle celeberrima serie di Nintendo e Game Freak con protagonisti i Mostriciattoli Tascabili.Come riportato sul sul sito ufficiale giapponese, TheCompany ha deciso di prepararsi per la celebrazione del venticinquesimodei due giochi della serie ambientati in quel di Johto, consentendo ai fan di acquistare tutta una serie dialle ore 10:00 locali del 21 Novembre 2024.Nello specifico tra ormai pochi giorni iverranno arricchiti da tazze speciali, nuovi capi di abbigliamento, zaini, peluches, agende, libri e chi più ne ha più ne metta.