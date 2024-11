Puntomagazine.it - Nuova Orchestra Scarlatti: I Concerti D’Autunno, intrecci inediti tra musica e scena

Leggi su Puntomagazine.it

Da Domenica 24 novembre inizia il programma autunnale di eventi della“I” della, da Kafka a Mozart un grande repertorio classico, concreatività etra.La programmazione autunnale dellaentra nel vivo con un cartellone tutte da godere, questi gli appuntamenti: domenica 24 novembre 2024 ore 19.00, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino 10, Napoli), “Paesaggi moderni e contemporanei”: un percorso che esplora tutti i colori di un’d’archi, dai più teneri ai più vivaci, in una piccola antologia di deliziose gemme dal tardo romanticismo a oggi, una festa dell’ascolto da Grieg a Gerald Finzi, da Britten a Manuel De Sica, che interpretalmente il grande cinema del padre Vittorio; in programma anche una prima esecuzione assoluta, un inedito Intermezzo di Paolo Marchettini, docente di composizione e teoria presso Berklee College di Boston e Manhattan School of Music di New York, che rievoca la magia dell’opera romantica italiana.