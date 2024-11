Ilnapolista.it - Netflix negli Usa come Dazn in Italia? La Nfl trema per i problemi tecnici: a Natale non può fallire

potrebbe diventare la versione internazionale – per proporzione di carichi eannessi – del primono, quello delle rotelline che giravano (soprattutto agli abbonati delle Serie A). Il primo test mondiale di evento live trasmesso in streaming sulla piattaforma può dirsi in parte fallito: il match tra Tyson e Paul ha mando in panne i server, e sui social la gente s’è scatenata. E adessola Nfl, scrive The Athletic.Quando il football americano – di gran lunga lo sport più seguitoStati Uniti – ha esordito, a settembre del 2022, su Amazon Prime Video con “un’emozionante vittoria per 27-24 dei Kansas City Chiefs sui Los Angeles Chargers, è stato un mix di belle immagini e di lieve rabbia perche si sono dissipati molto rapidamente durante le prime settimane della stagione”.