Natale al caldo | destinazioni top per passare le vacanze natalizie in spiaggia ce n’è in tutto il mondo

E se voleste per una voltailal, magari facendovi pure qualche bagno a mare? Ci sono opzioni inil.Ilè tradizionalmente associato a paesaggi innevati, alberi di abete e atmosfere gelide. Tuttavia, sempre più persone scelgono di rompere con la tradizione e cercanodove il sole, la sabbia e il mare sono gli ingredienti principali delle festività.Pronti ale vostreal? – notizie.comSe l’idea di trascorrere ilinti seduce, ecco alcune delle migliorida considerare per le tuedel 2024. Come potrete vedere, vi proponiamo mete in giro per il, dalle più vicine Isole Canarie alle mete più esotiche (e costose) come Caraibi e Thailandia: starà a voi stabilire cosa fa più per voi (e per le vostre tasche).