Monrif il termine di adesione all’Opa prorogato al 29 novembre dopo l’avveramento delle condizione sospensive

Bologna, 182024 – Monti Riffeser S.r.l. comunica che è diventata pienamente efficace l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità47.139.336 azioni ordinarie emesse daS.p.A. Si è infatti avverata laefficace dell'offerta, dal momento che il 14scorso le banche finanziatrici dihanno comunicato all’emittente la rinuncia per iscritto ai propri diritti di chiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in essere con la Società e le sue controllate in conseguenza dell’offerta e del delisting. Monti Riffeser s.r.l. fa inoltre sapere che sono state raggiunte le condizioni con l'86,48% del capitale raccolto e che il periodo diè statoal 29. Sarà questo l'ultimo giorno di Borsa aperta per gli azionisti diper portare le proprie azioni inall'offerta.