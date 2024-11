Ilfattoquotidiano.it - Lo sciopero del personale fa saltare la prima de La Fenice a Venezia: ecco perché protestano i lavoratori

Unodelfala “” del Gran Teatro La, in programma il 20 novembre. Non andrà in scena “Otello” di Giuseppe Verdi, curato da Fabio Ceresa e con direzione del maestro coreano Myung-Whun Chung. I sindacati hanno deciso di bloccare l’avvio della stagione lirica in laguna a causa delle numerose e irrisolte questioni legate soprattutto alla pianta organica e al trattamento economico.Sullo sfondo delle turbolenze c’è anche il tema del nuovo sovrintendente, visto che l’attuale, Fortunato Ortombina, a gennaio prenderà servizio alla Scala. Con la restituzione dei biglietti si profila un danno da 200mila euro per l’amministrazione, mentre sono confermate le repliche del 23, 26, 29 novembre e dell’1 dicembre. Per risalire nel tempo a una protesta così clamorosa bisogna andare al 1993, quando ai vertici del teatro c’era il socialista Gianfranco Pontel, già assessore comunale e vicepresidente della Biennale di