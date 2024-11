Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-2, Europei curling femminile in DIRETTA: sorpasso norvegese nel terzo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIDALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.00QUARTO END 16:07 Non sbaglia stavolta la, che firma il1-2.16:06 Stefania piazza un’altra guardia ma il lato destro è privo di apparenti ostacoli. Per Skaslien la possibilità di marcare due punti appoggiandosi sula pietrana.16:04 Pessima giocata di Skaslien, che cerca il promotion-take out, ovvero l’auto bocciata con l’intento di eliminare la stone avversaria e restare nel contempo a punto. Lacancella soltanto la propria pietra. Ultimo tiro.16:02 Constantini riposiziona una guardia centrale cercando di forzare la giocata di Skaslien.