Inter-news.it - Lautaro Martinez, vigilia di Argentina-Perù: le idee di Scaloni!

Leggi su Inter-news.it

ha giocato da titolare la partita che l’ha perso in Paraguay, segnando pure un gol. Le ultime alladel match contro.ULTIME – Domanialle ore 21 presso lo stadio “La Bombonera” di Buenos Aires. La Nazionale di Lionelha perso contro Paraguay nell’ultimo impegno per 2-1, facendosi rimontare un po’ a sorpresa ad Asuncion.ha giocato dall’inizio, segnando pure l’iniziale gol del vantaggio su assist di Enzo Fernandez., che parlerà oggi in conferenza stampa alladella partita, probabilmente dirà qualcosina sull’impiego o meno del capitano dell’Inter. Ma secondo i colleghi di Tyc Sports, il Toro ad oggi giocherebbe dal primo minuto., probabile formazione:ancora nel tridentePROBABILE – Secondo i colleghi argentini,appunto dovrebbe affidarsi ancora aper