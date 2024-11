Movieplayer.it - Landman, la recensione: Taylor Sheridan c'è riuscito di nuovo. Ma è una serie pensata solo per i fan

Leggi su Movieplayer.it

L'ultima creatura seriale della showrunner in casa Paramount+ racconta la guerra al petrolio: un po' Yellowstone, meno Dallas. Per aficionados. In streaming. Yellowstone. 1923. 1883. Mayor of Kingstown. Lioness. Tulsa King. Lawmen: Bass Reeves. Non è un elenco di titoli casuale ma sono tutte le produzioni diper Paramount+, che ha trovato la propria casa nello streaming e nella serialità dopo essersi distinto al cinema. Non: si è ricordato di una fetta di pubblico importante e fondamentale per gli inserzionisti di cui l'America progressista sembrava essersi "dimenticata", ovvero i maschi bianchi etero-cis, e spesso repubblicani. Sembrerà una sciocchezza ma pur targettizzando così specificatamente si riesce a creare un proprio "impero", anche perché a volte si ha la capacità di .