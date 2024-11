Iltempo.it - La dinamica dell'incidente fatale per Amar Kudin: lo scontro mortale in zona Torrevecchia

L'impatto tra la volante Tonalea Questura di Roma e la pattuglia del distretto Primavalle sulla quale viaggiava l'assistente capo coordinatorea Polizia di Stato, è stato frontale. Talmente violento da far ribaltare entrambe le auto. La prima, sulla quale si trovavano gli agenti Carmine e Daniele, di 23 e 27 anni, viaggiava, secondo quanto svela l'Adnkronos, con sirene e lampeggianti accesi diretta a un intervento per rissa. L'altra stava rientrando in commissariato per fotosegnalare G.P., georgiano 52enne fermato con degli arnesi da scasso a Monte Mario e trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli.è morto sul colpo, aveva 32 anni. La collega Giada, 25 anni e alla guidaa pattuglia, è stata trasportata al San Camillo con un trauma epatico ma non è in pericolo di vita.