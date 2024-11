Gaeta.it - La bellezza autunnale della Corea del Sud: tra natura, cultura e tradizioni

Facebook WhatsAppTwitter Ladel Sud, un Paese ricoperto per il 70% da colline e montagne, si trasforma in un capolavorole durante il mese di novembre. In questo periodo, le sfumature calde di arancio, oro e carminio colorano il paesaggio, creando un’atmosfera incantevole che invita a esplorare ladei suoi parchili, templi e villaggi storici. L’autunno inè un modo per immergersi nellalocale, vissuta da secoli in armonia con la.Il parco nazionale di Seoraksan: un miracololeA pochi chilometri dal confine con ladel Nord, il Parco Nazionale di Seoraksan è una meta imperdibile per gli amanti. Questo parco offre sentieri che si snodano attraverso paesaggi mozzafiato, caratterizzati da cascate, ponti sospesi e templi buddisti.