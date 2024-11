Dilei.it - Kate Middleton, nessuna crisi con William: “Sono innamorati come due adolescenti”

Nonostante le periodiche voci die il Principesarebbero ancora una coppia estremamente affiatata. Se in pubblico difficilmente si lasciano andare ad effusioni e dimostrazioni di affetto, i due Reali, secondo gli esperti, sarebbero “due“., ancoraduefanno coppia da molti anni, ma la loro relazione non sembra risentire dello scorrere del tempo. Ne è certa Roya Nikkhah, esperta di Reali per il Sunday Times ed ideatrice del podcast The Royals with Roya and. “Si piacciono ancora molto. Quando si vedono negli eventi pubblici è evidente che siano ancoradue. Si cercano sempre. Di recente, quando erano a Southport insieme, era tutto molto chiaro: lei era vulnerabile, e lui la sosteneva.