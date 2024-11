Quotidiano.net - Insegnate aggredita a Castellammare, rientro a scuola blindato. Valditara ordina l’ispezione: “Grave la giustizia fai da te”

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 18 novembre 2024 -di Stabia: oggi gli alunni di Scanzano sono entrati in classe accompagnati dai genitori e protetti dalla presenza dei carabinieri. Non si placa la tensione all’istituto ‘2 Panzini’, dove giovedì scorso un gruppo di genitori e parenti dei bimbi hanno aggredito una docente di sostegno. All'esterno del plesso, sono stati appesi ai cancelli due striscioni: "Si ai docenti, no alla direzione", hanno scritto le famiglie, e "Tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme". Intanto il ministrohato un’ispezione per accertare quanto accaduto a. La procura ha aperto un’inchiesta.: “lafai da te” "Ladeve essere un luogo dove si lavora e si studia nella serenità e nell'armonia.