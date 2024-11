Gaeta.it - Incidente a Taviano: Carabiniere investito da scooter durante controllo stradale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un comune in provincia di Lecce, undi 46 anni, Andrea Accogli, è rimasto coinvolto in un gravementre svolgeva il suo dovere. L’episodio si è verificatoil normale servizio didel traffico, nel quale il vicebrigadiere stava cercando di fermare un’auto in transito. La situazione ha preso una piega drammatica quando ha notato che un giovane a bordo di unostava procedendo a velocità elevata, eseguendo manovre spericolate.Dinamica dell’L’è avvenuto mentre il, impugnando la paletta per fermare l’auto, ha visto lovenire verso di lui in modo pericoloso. La rapidità con cui il giovane stava passando, impennando e accelerando, ha reso impossibile anche il semplice tentativo di fermarlo.