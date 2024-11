Superguidatv.it - Il Volo lancia la versione internazionale di Ad Astra, le novità

Dopo aver conquistato il pubblico mondiale con il trionfale avvio del World Tour 2024/2025 in Giappone e nelle principali capitali europee, registrando numerosi sold-out, ILsi prepara a scrivere un nuovo capitolo del suo successo. Da oggi è disponibile in preorder “Ad(International Edition)”, unaspeciale dell’album pubblicato lo scorso 29 marzo, che segna la prima raccolta interamente di brani inediti del trio. L’uscita ufficiale è prevista per il 29 novembre 2024, sotto l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy.ADspeciale dell’album de’ IlQuesta edizione esclusiva include cinque tracce aggiuntive: unain inglese di Capolavoro – il brano di Sanremo 2024 certificato Disco d’Oro – disponibile da mezzanotte, una potente reinterpretazione di Now We Are Free, tema principale de Il Gladiatore di Hans Zimmer, e nuovi arrangiamenti di due classici intramontabili, The Sound of Silence e Hallelujah, curati da Michael Tenisci e Stefano Marletta.