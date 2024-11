Gaeta.it - Il pitch day “talenti emergenti” lancia nuove startup nelle marche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione delDay “”, si prepara un’importante opportunità per lemarchigiane. Il 23 novembre, presso la sede della Federazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo di Ancona, quindiciavranno la possibilità di presentare le loro idee di business a investitori, partner e rappresentanti istituzionali. Questo evento, celebrato in memoria del Prof. Gianmario Raggetti, ex docente universitario noto per la sua influenza sull’innovazione locale, rappresenta un trampolino di lancio significativo per i giovani imprenditori della regione.Un evento per l’innovazione e il networkingIlDay funge da piattaforma di lancio perprovenienti dalle, un territorio ricco di potenziale imprenditoriale.