Il Grande Fratello raddoppia | quando va in onda e perché

Ilcambia di nuovo messa in. L’appuntamento settimanale con uno dei programmi più longevi attualmente insulle reti Mediaset. A partire da questa settimana, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini avrà due spazi all’interno del palinsesto della prima serata di Canale 5.2024, i nominati. L’accusa: “Federica baciatutti”. Signorini: “Lorenzo come Alex Belli” Le puntate serali del programma diventano da domani, martedì 19 novembre, due a settimana. A partire da questa settimana, infatti, il2024 va insia il martedì sia il sabato sera. E qui si pone il problema con il quale ogni edizione del reality show degli ultimi anni deve affrontare: quali grandi contenuti potranno arrivare da un programma che già di per sè dimostra una certa stanchezza nelle dinamiche e nello spessore dei personaggi dovendo andare in prima serata ben due volte a settimana? Il dato di fatto è che le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi appaiono ormai stanche e capaci di fornire solo indicazioni stantie e retoriche in merito a personaggi e dinamiche interni al programma, il conduttore sembra una caricatura di un qualsiasi detentore di un ruolo del genere – basti pensare alle gaffe sui nomi dei concorrenti – e il cast è composto da personaggi rabberciati che saranno dimenticati nel giro di pochi giorni dopo l’uscita dalla Casa.