Il Bisonte Firenze si aggiudica al tie break la battaglia contro Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

Il– SmiVolley 3-2 (17-25, 25-20, 29-27, 17-25, 15-13)IL: Acciarri, Malual 30, Butigan 14, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 6, Mancini 10, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin 1, Agrifoglio, Davyskiba 22. All. BendandiSMIVOLLEY: Provaroni, Salas 17, Ciarrocchi 13, Rotar 17, Rucli 2, Adelusi 4, Cicola (L2) ne, Schölzel 5, Melli 1, Zannoni (L1), Mirkovi? 7, Orvošová 16, Muzi 1, Costantini. All. CuccariniARBITRO: Lot – CanessaNOTE: durata set: 23?, 25?, 36?, 27?, 18?; muri punto: Il14,9; ace: Il1,3; spettatori 1002.– Due punti in casa per il.Una vittoria fondamentale per 3-2la SmiVolley, e la squadra di Bendandi può festeggiare per diversi motivi: in primis per i due punti conquistati,una squadra rigenerata dal rientro di Salas (17 punti e il 71% di efficienza in ricezione) e Melli, poi per la prestazione e per il carattere mostrati ancora una volta dalle ragazze di coach Bendandi, e infine per il rientro di Battistoni, che dopo otto lunghi mesi è tornata in campo giocando uno spezzone in ognuno dei primi quattro set e poi partendo titolare nel tie