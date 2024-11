Tvpertutti.it - Grande Fratello, arriva Maria De Filippi: rumor e svolta sensazionale

L'attuale edizione delcondotta da Alfonso Signorini non sta brillando per ascolti TV e nell'ultimo anno i reality show su Canale 5 sono stati un flop. GF, che da anni domina il palinsesto Mediaset con alterne fortune, sembra vivere una fase di declino che ne mette in discussione l'efficacia. Gli ascolti, infatti, sono ben lontani dai risultati delle passate stagioni, con uno share medio che si aggira intorno al 17,96%. Numeri che fanno suonare l'allarme a Mediaset, spingendo l'azienda di Viale Mazzini a cercare soluzioni per invertire la rotta.Si pensava che con la formula mista, mescolando concorrenti famosi e non conosciuti (si fa per dire!) ci sarebbe stata un po' di fortuna e invece si è rivelata puro fallimento. Il calo di interesse è stato evidente al punto da indurre la rete a sospendere temporaneamente il doppio appuntamento settimanale in prima serata, considerato ormai superfluo per mantenere ascolti e attenzione.