Gli alimenti giusti per depurare il fegato ed evitare gli accumuli di grasso

Gliper avere unin saluteIl nostroè un organo fondamentale. Svolge compiti essenziali come immagazzinare sostanze utili (ferro, vitamine, glicogeno), disintossicare l’organismo, produrre energia.È anche in grado di sintetizzare varie proteine del sangue (del plasma, in realtà), come l’albumina e certe globuline.Come per tutto il nostro organismo, anche per ilè importante quali e quantifanno parte della nostra dieta. Se per esempio questa è troppo ricca di tossine, lo affatichiamo.In generale mangiare troppo e disordinatamente fa male al, gli impedisce di disintossicare adeguatamente l’organismo e lo rallenta nella sintesi delle sostanze utili.Gliper avere unin salutein salute e AlimentazioneMa qual è la dieta giusta per mantenere in forma il? Prima di tutto deve essere sana ed equilibrata, il che vuol diregenuini e senza la presenza eccessiva di un tipo di cibo rispetto agli altri (troppi carboidrati, troppi grassi ecc.