Romadailynews.it - Giornata prevenzione dell’udito dei Castelli Romani

” Giovedi 21 Novembre sarà unadedicata allaai. Visite gratuiteverranno svolte dalle ore 9.00 di mattina fino alle ore 18.00 di sera presso il poliambulatorio REA MEDICA di Albano Laziale in via Cancelliera,4 in collaborazione con gli specialisti della filiale della UDISENS di Frascati. Se non intercettata per tempo e trattata adeguatamente, l’ipoacusia – la condizione di calo– evolve infatti verso la sordità nella maggior parte dei casi, privando il paziente del controllo della sua vita.Laè proposta e suggerita a chiunque stia sperimentando sintomi come difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi e necessità di alzare il volume della tv oltre la norma.