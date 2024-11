Emilia Romagna De Pascale a Meloni | stop speculazioni e collaborazione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – Basta “politiche”, serve subito “un cambio di passo” e una “nuovaistituzionale” per l’. E’ la richiesta che il neo eletto presidente della regione, Michele Derivolge alla presidente del consiglio Giorgianella dichiarazione in cui annuncia la sua vittoria elettorale. “C’è una cosa assolutamente importante e che rivolgo alla premierdirettamente: noi qui siamo stati profondamente feriti nell’ultimo anno e mezzo dagli eventi alluvionali, ci sono statepolitiche, scontri, il dato è drammatico, le persone hanno paura, le imprese si chiedono cosa devono fare. Ora deve finire la speculazione politica e iniziare una nuovaistituzionale per l’– ha detto Deaggiungendo “spero nei prossimi giorni di incontrare la premier e segnare un cambio di passo, siamo tutti disponibili a un cambio di passo è la prima cosa da fare”.