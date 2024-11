Lettera43.it - De Pascale vince in Emilia-Romagna, Rita dalla Chiesa: «Alla prossima alluvione se lo ricorderanno»

Leggi su Lettera43.it

se lo». Con queste parole scioccanti, la deputata di Forza Italiaha commentato la vittoria del candidato di centrosinistra Michele Dealle elezioni regionali inlo ha scritto su X in risposta a un post del leghista Claudio Borghi, che dice: «Ingià spala bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara». E pensare che negli stessi attimi, parlando dal comitato elettorale a Bologna, Desi era rivolto direttamentepremier Giorgia Meloni chiedendo di lasciare da parte la speculazione politica sulle alluvioni: «Noi in questa terra siamo stati feriti. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica, e serve un grande cambio di passo. Lo dico anche a me stesso.