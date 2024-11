Oasport.it - Curling, l’Italia femminile batte la Norvegia e si avvicina alle semifinali agli Europei!

All’ultimo respiro. La Nazionale italianadianche lae si mantiene vicina al vertice del Round Robin ai Campionati2024, rassegna in fase di svolgimento in quel di Lohja (Finlandia). Le azzurre si sono rese artefici di una gara un po’ contratta, risolta soltanto all’ultimo end grazie alla calma olimpica di Stefania Constantini e anche per via di qualche sbavatura delle avversarie.Parte bene, abile a rubare la mano già nel primo turno difendendo un punto messo a referto durante la parte centrale dello scambio. Le azzurre balbettano però al secondo end, commettendo un errore pesante con Lacedelli, il cui rilascio provoca un’auto bocciata pericolosa. La tavola è apparecchiata, ma le scandinave non ne approfittano, terminando il round con un nulla di fatto.